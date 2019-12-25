Пытавшиеся сбежать с 300 кг икры браконьеры погибли под винтами катера на Амуре

Катер инспекторов налетел на лодку с рыбаками и прошёл поверх неё.

Двое браконьеров погибли в результате попытки сбежать от сотрудников Рыбоохраны в Хабаровском крае. Трагедия произошла на Амуре возле села Тахта, сообщил Telegram-канал "112".

По данным издания, 39-летний мужчина и 22-летний молодой человек незаконно ловили рыбу, когда их заметили инспекторы и начали преследование. В какой то момент катера столкнулись и оба браконьера оказались в воде.

Мужчины попали под винты судна. Один из них погиб на месте, второй браконьер получил серьезные повреждения, ему лопастями сняло скальп. Врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

В лодке у рыбаков обнаружили около 300 кг черной икры. На месте происшествия работают оперативные службы. Официальных комментариев от компетентных органов пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Югре задержали браконьера за вылов краснокнижных видов рыб. Сумма ущерба превысила 18,4 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)