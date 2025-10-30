Сумма причиненного ущерба превысила 18,4 млн рублей.

В Югре задержали браконьера за вылов краснокнижных видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, сотрудники полиции остановили моторную лодку в ходе рейдовых мероприятий на реке Оби. На ее борту находился 74-летний местный житель. При осмотре судна обнаружили канистру, в которой находилась 75-метровая донная сеть и рыба. Отмечается, что у мужчине не было разрешительных документов на вылов биоресурсов.

Всего браконьер незаконно добыл 38 особей краснокнижного сибирского осетра, а также 30 стерлядей, восемь пелядей и одного судака. Сумма причиненного ущерба превысила 18,4 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

