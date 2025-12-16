В Ленобласти возбудили уголовное дело против браконьеров за незаконную рыбалку на реке Оять

Согласно подсчётам, сумма причинённого экологического ущерба составила около 32 тысяч рублей.

На реке Оять в Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей за незаконную рыбалку. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте, нарушителями оказались мужчины в возрасте 55 и 46 лет.

По данным ведомства, граждане осуществляли вылов рыбы с использованием запрещённых орудий лова – рыболовных сетей. При этом они находились в месте нереста водных биоресурсов и на их миграционных путях, что является отягчающим обстоятельством.

В ходе рейда инспекторы изъяли у браконьеров рыболовные сети, две лодки и уже пойманную партию рыбы. Согласно подсчётам, сумма причинённого экологического ущерба составила около 32 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данной статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Фото: УТ МВД России по СЗФО