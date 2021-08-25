В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
Транспортная полиция Петербурга выявила уроженца Свердловской области, который причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Злоумышленника 27 лет поймали на железнодорожном перегоне в Ленинградской области. При личном досмотре правоохранители обнаружили четыре свертка с мефедроном, также на территории региона нашли еще шесть свертков. Они были разложены фигурантом для дальнейшего сбыта. Общая масса изъятого составила 240 граммов. 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина вырастил 67 килограммов наркотиков в съемной квартире на Арцеуловской аллее. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

