С 22 мая Россия ограничит ввоз цветов из Армении

Ограничения будут действовать до завершения инспекции.

С 22 мая Россия введет ограничения на поставку цветов из Армении. Ою ограничениях сообщили на сайте Россельхознадзора. Известно, что санкции не снимут, пока не завершится инспекция тепличных хозяйств.

При ввозе цветов из страны в партиях продолжают обнаруживать карантинную продукцию: с сорняками и вредителями. Так, из 96,2 млн штук зафиксировали 135 таких случаев.

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Отметили в Россельхознадзоре

По результатам 2025 года 77 процентов от общего количества нарушений – у поставщиков из Армении. Отметим, что из страны чаще всего поставляют розы, хризантемы, гвоздики, линии и ирисы.

Ранее сообщалось, что на Елагином острове расцвело рекордное количество тюльпанов. Количество высаженных луковиц достигло 226 250.

Фото: Magnific