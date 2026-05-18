Рекордные 226 тысяч тюльпанов расцвели для петербуржцев на Елагином острове

Поэтичное настроение, классическая музыка у Павильона и море тюльпанов – фестиваль проходит 16–17 и 23–24 мая.

Весна в Северной столице вступает в свою яркую стадию. В 2026 году один из самых долгожданных городских праздников — "Фестиваль тюльпанов" — встретил гостей цветочным ковром. Первая часть фестиваля, 16-17 мая, завершилась, однако гостей ждут 23 и 24 мая. Полюбоваться тюльпанами можно и в будни.

Этой весной специалисты побили собственный рекорд: количество высаженных луковиц достигло 226 250.

Потрясающе сделано сочетание цветов, видно, что старались флористы. В этом году восхитительный фестиваль тюльпанов, приятно смотреть, приятно наслаждаться этой красотой. Спасибо организаторам. Чудесная погода в этом году. Мне кажется шикарно, все удалось, и фестиваль пройдет успешно. Анна, посетительница фестиваль

Поэтическое настроение фестивалю подарил поэт Серебряного века Николай Агнивцев, назвавший Елагин остров "цветком в петлице Петербурга". На выходных у Павильона весь день звучали живые концерты — от камерных мелодий до ритмичного джаза.

Организаторы впервые решились на смелый эксперимент с пространством. В Столовом зале, где когда-то гремели императорские приемы, развернулась выставка кондитерского искусства. Посетителей порадовали композиции из сахара, карамели и шоколада.

Очень красивые тюльпаны, и в целом как рассажены. Приятно, интересно смотреть, что они равномерно распределены здесь. Мы очень рады, что пришли. Анна и Олег, посетители

По традиции пространство разделили на семь больших цветников. Гости могли полюбоваться такими сортами тюльпанов, как Alicante, Antraciet, Sunny prince, White и др.

