В Петербурге открылся фестиваль "Город песчаных скульптур"

В Алексеевском равелине Петропавловской крепости стартовал фестиваль "Город песчаных скульптур". Мастера из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, чемпионы международных конкурсов и участники проектов из Книги рекордов Гиннесса представили работы, которые объединяет одна тема "Восторг творчества".

В этом году мы открыли 22 фестиваль песчаных скульптур, который за эти годы стал уже не только брендом Санкт-Петербурга, но и визитной карточкой Петропавловской крепости. Наши скульптуры не просто песчаные скульптуры, они все профессиональные мастера, победители международных конкурсов, лауреаты престижных премий. Их работы находятся в частных коллекциях, музеях по всему миру. Алена Петрова, директор фестиваля



Уже готовые экспозиции поражают разнообразием. Это и фантастические ансамбли, персонажи книг, фильмов, древних мифов. Отдельный пласт – образы Петербурга: знакомые силуэты улиц, мостов, набережных. Вдохновляясь образами русского эпоса, многие авторы воплотили знакомые сюжеты в песчаные скульптуры.

Моя скульптура называется "Царевна Лебедь" по мотивам сказки А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане". Лицевая сторона - Царевна Лебедь, задняя сторона - одна из сцен сюжета, где Гвидон убивает коршуна и спасает Царевну Лебедь. Сергей Заплатин, скульптор



Традиционно на фестивале присутствовало и профессиональное жюри. Оно оценивало технику, сложность и художественную ценность. При этом зрители также могли отдать свой голос. В конце программы скульпторов наградили медалями за участие.

Интересно узнать немного про искусство: сделали, а потом всё - оно пропало. Посмотреть, один раз насладиться, очень классно. Хороший день в Петербурге - прекрасная возможность посетить выставку. Из такого простого материала, из песка, люди стараются. Здорово, что можно пообщаться с ними, увидеть их работы вживую. Прекрасная выставка. Анастасия и Всеволод, посетители фестиваля

Отдельная программа для маленьких гостей – огромная песочница с игрушками. Пока родители отдыхали и обменивались впечатлениями, дети могли почувствовать себя настоящими скульпторами.

Фестиваль продлится ровно четыре месяца – до первого сентября. Цена билета – от 400 рублей. В Петропавловской крепости напоминают: лучше приезжать утром в будни, чтобы спокойно рассмотреть каждую работу.

Материал подготовили Вероника Покрашенко и Мария Васильева (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV (молодежная редакция Piter.TV)