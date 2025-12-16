Собаке жарко: что делать, если питомец отказывается от еды

Отсутствие аппетита у питомца более двух дней может говорить о проблемах, включая кишечную непроходимость.

Летом поведение собаки может стать сигналом для тревоги. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в телеканалом 360.ru объяснил, на что нужно обращать внимание владельцам домашних любимцев.

Например, снижение аппетита в жаркую погоду для собаки является древним механизмом выживания. Эволюция запрограммировала их меньше есть, когда температура на улице растет, чтобы не было перегрузки сердечно-сосудистой системы, объяснил врач.

Шеляков предупредил, что летний отказ от корма не всегда связан с жарой. В теплое время года растет риск намеренных и случайных отравлений. По словам эксперта, если питомец часто пропускает прием пищи, то за ним нужно внимательно понаблюдать.

Если собачка один день не ест при отсутствии других клинических симптомов — температуры, рвоты, поноса, угнетения — это допустимо. Но два дня — уже нет: это может указывать даже на кишечную непроходимость. Михаил Шеляков, ветеринар

Ранее мы сообщали, что владельцам животных нужно быть особенно осторожными в жаркий период, который может стать смертельно опасным для питомцев.

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