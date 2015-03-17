Дворники, продавцы и фармацевты вошли в топ самых дефицитных профессий Петербурга

Наименьшая конкуренция наблюдается среди дворников – всего 1,7 резюме на одну вакансию.

В июле 2026 года на рынке труда Петербурга зафиксирована острая нехватка дворников, продавцов-консультантов и фармацевтов-провизоров. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на данные платформы hh.ru.

Наименьшая конкуренция наблюдается среди дворников – всего 1,7 резюме на одну вакансию. При этом работодатели готовы платить представителям этой профессии медианную зарплату в размере 58,4 тысячи рублей (диапазон предложений составляет от 35 до 80 тысяч).

Второе место в рейтинге дефицита заняли продавцы-консультанты с показателем 2,3 резюме на вакансию и медианным доходом 73,6 тысячи рублей. Замыкают тройку фармацевты-провизоры: на одно рабочее место претендуют 2,4 кандидата при средней зарплате 89,4 тысячи рублей.

По словам аналитиков сервиса, в городе сохраняется устойчивый высокий спрос на рабочие и медицинские специальности, а также на сотрудников сферы розничной торговли и услуг.

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Фото: Piter.TV