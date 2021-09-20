Онищенко: системных оснований для роста ИППП после завоза из Европы нет

В России назвали причины, по которым в Европе фиксируется рост числа заболевших инфекциями, передающимися половым путем.

Завоз из европейского регионального сообщества инфекций передающихся половым путем в Россию возможен, но системных оснований для роста заболеваемости на территории нашей страны нет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт прокомментировал данные западного журнала The Economist со ссылкой на информацию от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В материале говорилось о том, что Европе зафиксирован резкий рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), который при этом не объясняется только улучшением диагностики.

Завоз ИППП может быть, но, я считаю, таких системных оснований для роста заболеваемости в нашей стране нет. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист пояснил, что распространение гонореи, сифилиса, хламидиоза, гепатитов B и С в Европе обусловлен ослаблением профилактической работы с местным населением и распространяющейся антибиотикоустойчивостью у граждан для лечения гонореи и сифилиса. По словам Геннадия Онищенко, определенную роль также играет ЛГБТ-пропаганда (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), а также сайтов с эротическим контекстом, шприцевая наркомания и снижение порога нравственности у молодого поколения.

Онищенко призвал отменить норматив в 15 минут для врачей на прием пациентов.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня