На юге водители отказываются выходить на маршруты без кондиционеров

Кузнецов связал 16-часовые смены водителей с нехваткой кадров.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета сообщил президенту, что из-за нехватки водителей и технического персонала смены работников общественного транспорта в регионах иногда достигают 16 часов. По данным ТАСС, водители часто начинают смену в 4–5 утра, а на конечных остановках не хватает санузлов и комнат для отдыха, поэтому приходится обедать прямо в салоне, пишет ТАСС.

В регионах с газомоторным транспортом добавляются 1–2 часа из-за нехват и заправок. На юге водители отказываются выходить на маршруты в машинах без кондиционеров.

Народный фронт предложил оборудовать места для отдыха и закупать транспорт с климат-контролем. Комиссия Госсовета также предложила внедрить оплату проезда через мессенджер МАКС — это позволит пассажирам платить при поломке валидаторов.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

Фото: Piter.tv