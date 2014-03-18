Влияние ИИ на искусство обсудят на форуме в Петербурге

Искусственный интеллект станет главной темой форума объединённых культур.

Влияние искусственного интеллекта на культуру станет одной из ключевых тем Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс. Президентский фонд культурных инициатив организует три профильные дискуссии, пишет ТАСС.

Одна из них посвящена тому, как ИИ и цифровые платформы меняют культурную среду. Участники обсудят, где проходит грань между использованием ИИ как инструмента и его ролью как полноценного автора, а также может ли технология обогащать культуру, а не размывать её.

Второй круглый стол затронет региональные культурные практики. Эксперты поговорят о том, как локальные традиции и проекты вписываются в общее культурное пространство страны и помогает ли цифровизация регионам сохранять аутентичность и выходить на федеральный уровень.

Третья дискуссия — "ИИ в музыке: алгоритмы, авторство и новые правила индустрии". Она будет посвящена конфликту между технологическими компаниями, которые видят в ИИ инструмент для творчества, и музыкантами, продюсерами и правообладателями, которые опасаются размывания профессии и обесценивания авторского труда. Также обсудят маркировку контента, созданного нейросетями.

Форум объединённых культур пройдёт в Петербурге с 24 по 26 сентября под девизом "Объединённые культуры — общие ценности". В деловой программе — десять тематических секций.

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