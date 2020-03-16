Цена апельсинов в России снизилась на 16,7%

Цена апельсинов в России в марте 2026 года снизилась на 16,7% год к году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Средняя цена одного килограмма цитрусовых составила 142,1 рублей. Апельсины вошли в топ-5 базовых продуктов, показавших наиболее выраженное снижение цены год к году. Также сообщается, что по этому показателю они уступили картофелю, капусте и питьевой воде.

По словам председателя Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, с конца октября 2025 года стоимость апельсинов в рознице снизилась на 23% год к году. На сегодняшний день предложения начинаются от 70 рублей за 1 кг. Кроме того, снизились цены на бананы (-10,5%), груши (-2,6%) и виноград (-1,9%).

