Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3%

Россия и Китай продолжают укреплять транспортно-логистическое сотрудничество. Речь идет о взаимной торговле, модернизации инфраструктуры и перевозке грузов. Так, за прошлый год между странами вырос товарооборот на 3%. Об итогах встречи сторон в Харбине пишет Минтранс.

В первую очередь подчеркнули, что фиксируется рост товарооборота, он достиг 47 млн тонн. На 20% вырос поток транспорта через пункты пропуска, показатели превысили 790 тыс. единиц. Также развивается приграничная инфраструктура: модернизирован пункт Кани-Курган, на финальной стадии находятся работы в Краскино и Пограничном.

Кроме того, выросли перевозки автотранспортом: в 2025 году российским перевозчикам выдано более 217 тыс. разрешений – рост на 46%. В планах на этот год – подготовить инфраструктуру пешеходного пункта Благовещенск-1 – Хэйхэ, там заработает первая трансграничная пассажирская канатная дорога. Еще 8 пунктов пропуска модернизируют до 2030 года.

