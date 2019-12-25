КНР ведет прямую торговлю с Россией и Ираном, несмотря на санкции США

Ряд китайских производителей перестал использовать обходные схемы для поставок товаров двойного назначения в Россию и Иран. Как пишет WSJ, торговля идет напрямую, и доля китайских комплектующих якобы только растет в дронах этих стран. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, такие данные про китайскую микроэлектронику идет от западных СМИ уже пятый год, несмотря на не раз продемонстрированные детали и западных фирм в дронах, которые закупаются всеми желающими на мировом рынке.

Впрочем, если китайские компании, пусть и не самые известные и крупные, действительно перестали бояться поставлять свою продукцию России и Ирану напрямую, то это хороший знак. Возможно Китай, в ответ на санкции ЕС и США, стал смелее в торговле со своими партнерами и меньше стращает бизнес в этом плане. Это удешевит продукцию для России и Ирана, так как не нужно будет тратиться на обходные схемы. Telegram-канал "Мейстер"

