Эксперты прокомментировали исключение из перечня параллельного импорта ряда брендов компьютерной техники

Приказ выпущен еще в сентябре 2025 года, но его вступление в силу сейчас уже породило волну вопросов.

Вступление в силу приказа Минпромторга об исключении из перечня параллельного импорта ряда брендов компьютерной техники показывает одну насущную проблему – дефицит диалога власти и общества по практическим вопросам госуправления. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Приказ выпущен еще в сентябре 2025 года, но его вступление в силу сейчас уже породило волну вопросов по поводу недоступности подсанкционной продукции и неодобрения производителями прямых поставок в Россию. Эксперты уверены, что ответы на тему, что фирмы-дистрибьюторы в третьих странах, способные эти поставки обеспечить, как и выполнение обязательств по гарантии и возврату негодного товара, уже есть и функционируют, должны были звучать не сейчас, а давно, сразу как только приказ был выпущен, но тогда очередной документ никого не заинтересовал.

Ну и кроме того, отнюдь не для всех наименований процесс нормального импорта действительно надежно обеспечен. И эту проблему тоже стоило обсуждать раньше, чтобы найти решение до вступления приказа в силу. Впрочем, может и сейчас скорректируют. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали заявление Трампа о сокращении американского контингента в Германии.

Фото: Magnific (rawpixel.com)