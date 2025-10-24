Диетолог назвала первый час после пробуждения лучшим временем для завтрака

Врач-диетолог Светлана Жернова объяснила, почему важен не столько конкретный час приема пищи, сколько регулярность, и чем опасен пропуск утреннего приема пищи.

Врач-диетолог Светлана Жернова в разговоре с издательством пояснила, что время приема пищи напрямую сказывается на самочувствии человека. Оптимальным окном для утренней трапезы специалист назвала 60 минут после того, как человек проснулся.

Ключевым фактором, по словам эксперта, выступает не точное время на часах, а постоянство и предсказуемость режима питания. Такой подход позволяет организму своевременно подготавливаться к процессу пищеварения. Диетолог предупредила, что беспорядочные перекусы, игнорирование завтрака и хаотичный график чреваты скачками глюкозы в крови, повышенной раздражительностью и вечерним перееданием, пишет Газета.ру.

Медик объяснила, что длительное откладывание первого приема пищи провоцирует всплеск гормонов, отвечающих за чувство голода. В результате ближе к вечеру человеку значительно сложнее держать аппетит под контролем. Специалист добавила, что универсального расписания для всех не существует, так как режим необходимо подстраивать под собственные циркадные ритмы и график сна. Однако обед она советует делать центральным приемом пищи, а ужинать — за пару часов до ночного отдыха, чтобы не перегружать пищеварительную систему и не влиять на качество сна.

