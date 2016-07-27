Техосмотр для водителей вернут сначала для машин старше семи лет

Также планируется привязать штрафы и стоимость ОСАГО к прохождению отзывных кампаний.

В России могут поэтапно вернуть обязательный техосмотр для большинства легковых автомобилей. Правительство поручило МВД и Минтрансу разработать жесткий механизм, который уберет с дорог потенциально опасный транспорт к 2028 году. Об этом сообщили Autonews.

По прогнозам экспертов, возвращение обязательного ТО будет поэтапным. Сперва проверки могут вернуть для машин старше семи лет, постепенно снижая возрастную планку. От диагностики освободят только новые автомобили. Ключевая цель властей — уничтожить теневой рынок продажи диагностических карт "по фото" и заставить автовладельцев проходить реальный осмотр.

Одновременно готовится закон, который жестко регламентирует запрет на эксплуатацию неисправных автомобилей. В частности, обсуждается инициатива наделить автосервисы правом официально фиксировать критические неисправности (например, отказы тормозов или рулевой рейки) и фактически блокировать выезд машины на трассу до полного ремонта.

Отдельный рычаг давления применят к тем, кто игнорирует бесплатные заводские отзывные кампании. Наказывать безответственных водителей планируют рублем: для них стоимость страховки ОСАГО заметно вырастет из-за повышающих коэффициентов, тогда как дисциплинированные автовладельцы смогут рассчитывать на скидки.

