Съезд с ЗСД на Витебскую развязку в Петербурге перекроют с вечера 31 мая

Сроки перекрытия съезда с Западного скоростного диаметра на Витебскую развязку при движении с севера на юг изменили. Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали. Изначально планировалось перекрыть съезд в ночное время с 27 на 28 и с 28 на 29 мая. Теперь съезд будет закрыт в два этапа: с 23:00 31 мая до 06:00 1 июня и с 23:00 1 июня до 06:00 2 июня.

На время проведения работ установят временные дорожные знаки. В пресс-службе ЗСД водителей просят соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать отвлекающих факторов. Автомобилистам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута и времени поездки.

Ограничения вводятся для обеспечения нормального состояния дороги и предоставления комфортных и безопасных условий проезда.

