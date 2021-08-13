Автомобиль загорелся на ЗСД в Петербурге и вызвал пробку длиной почти 6 км

Вечером 15 мая на съезде в Белоострове вспыхнула машина Subaru. Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса, однако на магистрали образовался плотный затор от Белоостровского шоссе.

Вечером 15 мая на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Петербурга произошло возгорание автомобиля, которое спровоцировало многокилометровую пробку. Очевидец поделился кадрами происшествия в социальных сетях.

В пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу сообщили, что на съезде с ЗСД в Белоострове загорелся автомобиль Subaru. Информация о пожаре поступила в ведомство в 19:59. Судя по кадрам с места, огонь вспыхнул в передней части машины, которая находилась в левой полосе.

Спасатели ликвидировали возгорание в 20:24. В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", из-за пожара на ЗСД собрался плотный затор в направлении съезда на трассу "Скандинавия". Пробка тянется почти на 6 километров — от Белоостровского шоссе.

