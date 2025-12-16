"Будет круто": как Петербург подготовился к юбилейным "Петровским ассамблеям"

На "Газпром Арене" 30 мая пройдет юбилейный фестиваль "Петровские ассамблеи 3.2.3", посвященный 323-летию Петербурга. Накануне события режиссер-постановщик Аскольд Запашный и солисты дуэта UGLI рассказали каким будет главное молодежное музыкальное шоу этой весны.

Пятые "Петровские ассамблеи" обещают стать одним из самых масштабных музыкальных событий. Фестиваль соберет десятки тысяч зрителей и объединит популярных исполнителей, мультимедийные решения и зрелищные постановочные элементы. Особое внимание уделили в этом году зрелищной части программы. Для фестиваля подготовили масштабный вступительный блок с участием акробатов и цирковых артистов, которые станут частью большого вступительного шоу.

Петровские ассамблеи – это, конечно, музыка. Но не менее мощная составляющая – это шоу. Мы готовим эффектный вступительный блок, который станет новой фишкой фестиваля. При этом очень важно понимать, где ты находишься и для какой аудитории ты работаешь. Нужно аккуратно вплетать зрелищные элементы так, чтобы они усиливали концерт, а не отвлекали от него. Аскольд Запашный, народный артист России, режиссер-постановщик "Петровских ассамблей 3.2.3"

Для юбилейного шоу готовят масштабную сцену, которую дополнят мультимедийные экраны, пиротехника и шоу-элементы. Сцена рассчитана на выступления сольных артистов, дуэтов и музыкальных коллективов.

У каждого поколения свои кумиры, и они их заслуживают. Я много общаюсь с молодыми людьми, советуюсь с детьми, пытаюсь понять, что для них интересно. Поэтому режиссер – это дирижер. Я работаю не для себя, а для публики. Я поэтому часто говорю в каких-то своих выступлениях "Служу искусству". Аскольд Запашный, народный артист России, режиссер-постановщик "Петровских ассамблей 3.2.3"

Свою атмосферу в фестиваль принесут и молодые исполнители. Петербургский дует UGLI готовит программу, в которой современное звучание соединится с литературными образами и лирикой. Одной из композиций станет музыкальная интерпретация истории Анны Карениной.

Через современную музыку мы хотим напомнить молодежи о классической литературе, чтобы не забывали. В следующем году исполнится 150 лет роману Толстого, и нам важно показать, что такие произведения продолжают жить и сегодня, просто говорить о них можно новым языком. Андрей Чубис, солист дуэта UGLI

Помимо этого, дует исполнит несколько лирических композиций, включая песню "Запомни этот миг", которая получила широкое распространение в социальных сетях.

Мы любим лирику, литературу, красивую музыку – иногда веселую, иногда очень чувствительную. Нам важно, чтобы музыка попадала в настроение человека, чтобы он узнавал в ней себя. Дарья Трушек, солистка дуэта UGLI

Юбилейные "Петровские ассамблеи 3.2.3" соберут 50 тысяч зрителей. На сцену выйдут Ваня Дмитриенко, Mona, Мартин, UGLI и другие. Специальным гостем станет пианист Александр Кашпурин с номером, посвященным 120-летию Дмитрия Шостаковича.

