День города в Петербурге в 2026 году стал одним из самых холодных
Сегодня, 11:49
Улучшение погоды переносится на воскресенье: 31 мая температура составит +15…+20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в День города утром воздух прогрелся до +10,9 градусов. С началом дождя похолодало: столбик термометра показывал всего +7…+9 градусов. 

Так что это точно получился один из самых холодных Дней города за всю историю наблюдений и самый холодный праздник в этом веке. 

Александр Колесов, синоптик 

По всему региону 28 мая еще холоднее. Вся территория закрыта облаками, осадки будут идти весь день. Пятница тоже останется холодной – температура воздуха завтра опять в районе +7…+9 градусов. 

Но и это еще не все, в субботу, хотя и становится теплее, температура уже должна быть выше +10 гр., но дождей много, даже больше в районах Петербурга, чем в других районах Ленинградской области. 

Александр Колесов, синоптик 

Так, улучшение погоды переносится на воскресенье: 31 мая температура составит +15…+20 градусов. 

Фото: Piter.TV 

