На 89-м году жизни скончалась блокадница Лидия Мкртычян

Прощание состоялось 28 мая на Городском Русском кладбище в 11:30.

В администрации Кронштадтского района Петербурга заявили, что из жизни ушла блокадница Лидия Мкртычян. Ей было 88 лет.

Вся жизнь Лидии Александровны была связана с Кронштадтом: она родилась здесь и пережила все ужасы блокады. Многие местные жители знали женщину по ее активной общественной деятельности в правлении районного общества "Жители блокадного Ленинграда". Блокаднице вручали юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Светлая память о Лидии Александровне Мкртычян – человеке огромной душевной щедрости, стойкости и жизнелюбия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Администрация Кронштадта

