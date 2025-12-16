В Петербурге заработают 234 лагеря дневного пребывания для детей

За счет бюджета Северной столицы отдохнут 35,4 тыс. ребят.

В Петербурге в 2026 году будут работать 234 лагеря дневного пребывания. Это на 21 учреждение больше, чем в прошлом году, сообщили в городском комитете по образованию 28 мая.

Кроме того, увеличено количество мест – до 3,1 тыс. человек. За счет бюджета Северной столицы отдохнут 35,4 тыс. ребят. Особое внимание уделено открытию лагерей на базе новых зданий образовательных учреждений. Для отдыха в загородных учреждениях запланировали около 131 тыс. путевок.

