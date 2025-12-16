Задержанный за оправдание терроризма петербуржец оказался создателем сайта с детской порнографией

Петербуржец, ранее привлечённый к ответственности за оправдание терроризма в интернете, оказался педофилом. Как сообщила в своем канале в Макс руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, этот человек использовал псевдоним "Папа гриб" и выступил основателем веб-ресурса с детской порнографией.

Мужчина организовал работу целого сайта, на котором не только распространял видеоматериалы, но и поддерживал связь с другими педофилами, обсуждая с ними сцены насилия над несовершеннолетними, отмечает Мизулина. У подозреваемого была обнаружена крупная подборка порнографической продукции, включая жестокие ролики с участием детей младше семи лет.

Через социальные сети педофил подробно описывал методы издевательств, а также склонял к насилию на почве национальной розни, уничтожению детей и мирного населения страны.

