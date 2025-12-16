На КАД между Волхонским и Ропшинским шоссе ограничат движение из-за дорожных работ

Дорожные работы начнутся после завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), однако сам форум также может стать причиной временных ограничений на этом участке.

Движение по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Ломоносовском районе Ленинградской области будет осложнено из-за планового ремонта. Как сообщили 28 мая в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", дорожные работы начнутся после завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), однако сам форум также может стать причиной временных ограничений на этом участке.

С 10 по 19 июня на внутреннем кольце КАД (с 82-го по 93-й километр) для ликвидации колейности покрытия будет полностью перекрыта первая полоса движения. По оставшимся двум полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут вестись круглосуточно в две смены.

В ведомстве добавили, что точные сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Дорожные ограничения на ПМЭФ-2026: что известно о перекрытиях в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"