"Яндекс Карты" добавили график отключения горячей воды для домов в Петербурге

Теперь жители Петербурга могут легко узнать даты планового отключения горячего водоснабжения прямо в сервисе "Яндекс Карты". Как сообщили в пресс-службе компании, информация о графике доступна пользователям Москвы, Московской области и Северной столицы.

Нововведение позволяет проверить сроки профилактики не выходя из приложения. Расписание отображается в карточке конкретного дома – как в мобильной версии, так и на веб-сайте.

Чтобы получить данные, достаточно найти свой адрес в поисковой строке или кликнуть по нужному зданию на карте. Пользователи увидят не только точные даты начала и окончания работ, но и их суммарную продолжительность.

