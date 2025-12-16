"Яндекс Карты" добавили график отключения горячей воды для домов в Петербурге

Теперь жители Петербурга могут легко узнать даты планового отключения горячего водоснабжения прямо в сервисе "Яндекс Карты". Как сообщили в пресс-службе компании, информация о графике доступна пользователям Москвы, Московской области и Северной столицы.
Нововведение позволяет проверить сроки профилактики не выходя из приложения. Расписание отображается в карточке конкретного дома – как в мобильной версии, так и на веб-сайте.
Чтобы получить данные, достаточно найти свой адрес в поисковой строке или кликнуть по нужному зданию на карте. Пользователи увидят не только точные даты начала и окончания работ, но и их суммарную продолжительность.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги отопительного сезона и обозначили задачи на будущее.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все