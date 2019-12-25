В Петербурге подвели итоги отопительного сезона и обозначили задачи на будущее

К новому отопительному сезону подготовят более 24,5 тысячи жилых домов.

В Петербурге подвели итоги прошедшего отопительного периода и определили задачи на новый сезон. Зима 2025–2026 годов выдалась холодной, однако крупных аварий и сбоев не произошло, а отопительный сезон длился 222 дня, информирует пресс-служба Смольного.

В рамках подготовки к следующему сезону в городе планируется провести более 700 гидравлических испытаний на тепловых сетях и отремонтировать источники тепла. Эти меры направлены на предотвращение аварий и минимизацию длительных отключений потребителей.

Губернатор Александр Беглов поручил сократить сроки отключения горячей воды во время испытаний и обеспечить оперативное информирование жителей о проводимых работах.

К новому отопительному сезону подготовят более 24,5 тысячи жилых домов. Особое внимание уделят ремонту сетей в зданиях с повторными нарушениями. В рамках капитального ремонта планируется привести в порядок более 400 крыш. Все работы по подготовке теплового контура должны быть завершены до 1 сентября, а управляющие компании обязаны получить паспорта готовности на дома.

