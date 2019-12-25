Фестиваль тюльпанов на Елагином острове собрал 122 тыс. гостей за четыре дня

За праздничные выходные 16–17 и 23–24 мая Фестиваль тюльпанов на Елагином острове посетили 122 тысячи человек. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём канале в Макс.

Праздник цветов традиционно проходит в ЦПКиО имени Кирова в середине мая. В этом году из-за холодной весны пик цветения тюльпанов сместился, однако это не снизило интереса горожан и гостей Петербурга.

Для фестиваля на Елагином острове высадили 226 тысяч тюльпанов. Гости могли полюбоваться семью тематическими цветниками, где были представлены сорта Sunny Prince, Antraciet, Alicante и другие.

