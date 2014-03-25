Ларри Джонсон уверен, что союзники Киева не справились с задачей по нанесению России стратегического поражения.

Планы Запада в отношении России потерпели фиаско, которое создало необходимость поменять стратегию США. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала экс-американского полковника Дэниела Дэвиса сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный аналитик заметил, что вашингтонской администрации придется сменить вектор собственной экспансии из-за неудачи с Москвой. Западный эксперт полагает, что теперь Белый дом двинется с севера на юг.

У США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон заметил, что складывается глобальная конкуренция, так как люди пытаются подстроиться под получение ресурсов, необходимых для сохранения устойчивости. И при этом российское и китайское руководства продвинулись в данном вопросе дальше, чем американцы.

