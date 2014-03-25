  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за сильного ветра в Петербурге продлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 16:23
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за сильного ветра в Петербурге продлен "желтый" уровень опасности

0 0

Местами его порывы могут достигать 15-18 м/с.

В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в городской администрации. По данным Росгидрометцентра, режим будет действовать до 21:00 26 мая. 

Местами порывы северо-западного и западного ветра могут достигать 15-18 м/с.

Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность, не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что Северная столица встретит 323-летие прохладной погодой. В день праздника фон температуры составит в районе +10 градусов. Ожидаются дожди кратковременного характера, но с частыми перерывами. При этом ветер немного стихнет. Потеплеет примерно с 30 мая. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии