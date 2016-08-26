Петербург встретит 323-летие прохладной погодой

Ожидаются дожди кратковременного характера, но с частыми перерывами.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что похолодание на этой неделе не отменяется. В день 323-летия города фон температуры днем будет в районе +10 градусов. Ожидаются дожди кратковременного характера, но с частыми перерывами. При этом ветер немного стихнет.

Сейчас циклон находится над Белым морем и медленно продолжит смещаться к югу. Наш регион оказывается в его наиболее холодной части.

Северные воздушные потоки принесут к нам холодную воздушную массу, которая в совокупности с облачностью и дождями и вызовет такие низкие дневные температуры в предстоящие три дня. На территории Карелии даже осадки в виде снега ожидаются в ночные часы. Александр Колесов, синоптик

Похолодание закончится с 30 числа: температура воздуха снова составит +15…+20 градусов.

Фото: Piter.TV