Петербург встретит 323-летие прохладной погодой

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что похолодание на этой неделе не отменяется. В день 323-летия города фон температуры днем будет в районе +10 градусов. Ожидаются дожди кратковременного характера, но с частыми перерывами. При этом ветер немного стихнет.
Сейчас циклон находится над Белым морем и медленно продолжит смещаться к югу. Наш регион оказывается в его наиболее холодной части.
Северные воздушные потоки принесут к нам холодную воздушную массу, которая в совокупности с облачностью и дождями и вызовет такие низкие дневные температуры в предстоящие три дня. На территории Карелии даже осадки в виде снега ожидаются в ночные часы.
Александр Колесов, синоптик
Похолодание закончится с 30 числа: температура воздуха снова составит +15…+20 градусов.
