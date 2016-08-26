В Брянской области при атаке ВСУ погиб человек

Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный массированный удар из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель, сотрудник пожарно-спасательной службы доставлен в больницу. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Российский чиновник пояснил подписчикам, что из-за преступных действий киевского режима погиб мирный житель. Кроме этого пострадал сотрудник из пожарно-спасательной службы. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего, а также пожелал скорого выздоровления пострадавшему. Известно, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны местными властями. Врио главы региона отметил, что сообщается о повреждениях административных зданий, нескольких многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, свыше десяти частных домов и гаражей.

Фото: Макс / Егор Ковальчук