Стал известен список ключевых спикеров ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня 2026 года в Петербурге пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На официальном сайте мероприятия опубликован список ключевых участников деловой программы. Как сообщили в Фонде Росконгресс, форум объединит ведущих государственных деятелей, представителей международных организаций, научного сообщества и бизнес-элиты.

В числе российских спикеров – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Международную повестку представят министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф, министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев, министр по международному экономическому сотрудничеству Сербии Ненад Попович, министр шахт и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, а также министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно.

Кроме того, в форуме примут участие специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, комиссар Службы доходов ЮАР Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Деловая программа ПМЭФ-2026 будет посвящена ключевым вопросам мировой и российской экономики, технологическому развитию, качеству жизни и цифровой трансформации. Особое внимание уделят бизнес-диалогам России с зарубежными партнёрами. Форум вновь станет главной площадкой для обсуждения стратегических инициатив и укрепления международного сотрудничества.

Ранее Путин анонсировал насыщенную программу на ПМЭФ-2026.

