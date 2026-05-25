Сегодня, 12:53
mgoncharova

Важное событие для авиации: самолет "Байкал" успешно прошел контрольный полет

Его провели с отечественным двигателем ВК-800.

Самолет "Байкал" успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием. О значимом событии для всей авиационной отрасли сообщили в пресс-службе Минпромторга России. 

Испытания самолета провели с отечественным двигателем ВК-800. Все системы работали в штатном режиме, установка продемонстрировала высокую надежность. Далее в планах — сертификация и серийное производство, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности.

Полет проходил на высоте 300 м, время полета — 15 минут. Силовая установка работоспособна. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию.

Алексей Язынин,  летчик-испытатель АО "УЗГА" 

Видео: Минпромторг РФ
 

