Важное событие для авиации: самолет "Байкал" успешно прошел контрольный полет

Его провели с отечественным двигателем ВК-800.

Самолет "Байкал" успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием. О значимом событии для всей авиационной отрасли сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Испытания самолета провели с отечественным двигателем ВК-800. Все системы работали в штатном режиме, установка продемонстрировала высокую надежность. Далее в планах — сертификация и серийное производство, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности.

Полет проходил на высоте 300 м, время полета — 15 минут. Силовая установка работоспособна. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию. Алексей Язынин, летчик-испытатель АО "УЗГА"

Ранее сообщалось, что авиабилеты из Петербурга подешевели на 10%.

Видео: Минпромторг РФ

