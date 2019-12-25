Иностранец объяснил, как Россия продемонстрировала свое преимущество над Украиной.

Российский удар возмездия по украинской территории вверг страну в хаос. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру своим подписчикам через социальные сети.

Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий. Алешандри Геррейру, адвокат

Напомним, что в ночь на 24 мая российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Атака достигла всех целей противника и стала ответом на террористические атаки армии киевского режима. В министерстве по обороне России подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не произошло. Ранее беспилотники противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета, расположенного в ЛНР. Этот инцидент привел к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с помещением не находилось. В результате трагедии жертвами стал 21 подросток, еще 42 человека получили ранения.

Под завалами в Старобельске остаются 15 человек, заявил глава ЛНР Пасечник.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Alexandre Guerreiro