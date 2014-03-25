В Петербурге продают аварийное общежитие железнодорожников за 57 млн рублей

Здание, расположенное на пересечении Южного шоссе и Сортировочной-Московской улицы, находится в аварийном состоянии

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга объявил о новых торгах по продаже бывшего общежития железнодорожников на Южном шоссе, 36. Четырехэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв. м, построенное в начале XX века по проекту архитектора Генриха Войневича, выставлено на аукцион с начальной ценой 57 млн рублей. Это уже не первая попытка продать объект — за последние семь лет торги проводились неоднократно, но в 2019 году они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Здание, расположенное на пересечении Южного шоссе и Сортировочной-Московской улицы, находится в аварийном состоянии: крыша разрушена, в последние годы здесь случались пожары, а капитальный ремонт признали нецелесообразным.

В 2008 году дом был официально признан аварийным и начал расселяться. По оценке специалистов, после реконструкции здесь могут быть размещены коммерческие помещения и квартиры, что считается наиболее эффективным использованием объекта.

