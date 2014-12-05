На Арсенальной набережной столкнулись 5 автомобилей, движение парализовано

На Арсенальной набережной произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. По информации из соцсетей, среди участников — Hyundai, Porsche и "Газель". Удар оказался настолько сильным, что Hyundai перевернулся на бок прямо на проезжей части, а у "Газели" оторвало задние колёса.

В результате аварии движение на набережной оказалось серьёзно ограничено – образовалась пробка длиной около двух километров.

На данный момент информация о пострадавших уточняется. В ГИБДД пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер