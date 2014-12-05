В Петербурге восстанавливают мощение на улице Типанова и Дворцовой площади

Специалисты устраняют просадки, дефекты и сколы.

В Петербурге, помимо асфальтовых дорог, значительное внимание уделяется участкам с плиткой и другими видами мощения, которые также требуют регулярного ухода. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению пешеходной зоны на улице Типанова – от чётной до нечётной стороны. Специалисты устраняют просадки, дефекты и сколы на площади более двух тысяч квадратных метров. Рабочие поэтапно удаляют старую плитку, при необходимости добавляют материал в основание, формируют подстилающий слой из цементно-песчаной смеси и укладывают новые блоки.

Особое внимание уделяется и Дворцовой площади: специалисты еженедельно возвращаются сюда, чтобы восполнить недостающие элементы мощения из карельского габбро-диабаза. Центральный участок плаца выложен вручную обработанными камнями, которые туристы нередко вынимают, чтобы забрать с собой в качестве сувенира.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина