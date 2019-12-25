В России предложили компенсировать абитуриентам из сел затраты на дорогу до вуза

Сергей Миронов рассказал о необходимости обеспечить равные возможности для поступающих из регионов.

Выпускники российских школ из сельской местности должны иметь право на льготные билеты на транспорт в том случае, если целью поездки является подача документов в вуз. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что речь идет о справедливой для государства мере поддержки молодежи, так как для граждан речь идет о весьма затратном визите.

Во многих вузах есть дополнительное собеседование, еще какие-то условия, когда нужно лично быть... Поэтому, конечно, любые механизмы льготных билетов - железнодорожных хотя бы, авиационных иногда - это нужно делать. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По словам законодателя, властям страны важно обеспечить выпускников одинаковыми возможностями на получение высшего образования вне зависимости от того, где именно они учатся. На текущий момент соблюдение данного условия сложно организовать без дополнительных мер поддержки.

