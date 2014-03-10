Миронов назвал "драконовскими накрутками" цены на бутилированную воду

Поводом стал очередной сезонный, но необоснованный рост стоимости.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал правительство включить бутилированную воду в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и ввести на неё государственное регулирование цен. Соответствующее предложение уже направлялось в кабинет министров.

С наступлением жаркой погоды вновь обострилась проблема необоснованного роста цен на бутилированную воду. В парках и общественных местах с людей дерут по нескольку сотен рублей за пол-литра. Розница делает что хочет, а чиновники на проблему не обращают внимания. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По его словам, бутилированная вода — это жизненно важный товар, и торговую наценку на неё в ряде случаев необходимо отменять. Кроме того, Миронов предлагает обязать муниципальные власти и администрации городских парков устанавливать на летний период бесплатные источники питьевой воды: кулеры или питьевые фонтанчики.

У многих граждан расходы на воду стали постоянной частью семейного бюджета. И они растут, потому что из-за большого износа магистрального трубопровода жители крупных городов не могут пить воду из-под крана. Справедливая Россия" призывает правительство поставить ситуацию с бутилированной водой на особый контроль и ввести государственное регулирование цен. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Он также обратил внимание, что цена одного литра бутилированной воды у ряда производителей уже давно превысила стоимость литра бензина, хотя затраты на добычу и розлив несопоставимы с нефтепереработкой.

Ранее Piter.TV сообщал, что Миронов предложил ввести кешбэк при оплате путевок в детские лагеря.

Фото: pxhere