Миронов предложил ввести кешбэк при оплате путевок в детские лагеря

В Госдуме рассказали о дополнительной поддержке многодетных семей и внутреннего туризма.

Кэшбек на покупку путевок в детские лагеря необходимо ввести на российской территории, а процент возврата денежных средств при этом должен зависеть от количества детей в семье. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что также власти должны вернуть для населения программу туристического кешбэка для туров по стране, в том числе при оплате тура по частям. Он не исключил возможности организации бесплатного проезда несовершеннолетних граждан до детского лагеря и обратно.

Специальный кешбэк нужен для покупки путевок в детские лагеря. Не только в стационарные, но и в палаточные. Причем выплаты должны напрямую зависеть от количества детей в семье. Чем больше детей, тем выше процент возврата средств с покупки путевок. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель предположил, что из-за высоких цен на отдых по стране в летний сезон окажется хуже прошлогодних показателей. Свободных денежных средств у населения становится все меньше, пока стоимость туров остается на запредельном уровне, по м нению Сергея Миронова. Депутат добавил, что в России не сэкономишь на самостоятельной поездке, а цены на билеты, проживание, питание так бьют по карманам граждан, что им проще остаться в городе или провести отпуск на даче.

