Ленобласть предложила Петербургу ввести компенсации для дачников с электроотоплением

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обратились к петербургским коллегам с предложением ввести льготы для горожан, у которых есть домики без газа в деревнях региона. На проблему жалуются сами горожане — зимой счета за свет стали космическими.
Всему виной новые дифференцированные тарифы, которые заработали по всей стране с 2025 года. Те, кто греется электричеством, попали на "экономически обоснованный" или вообще коммерческий тариф.
Область уже пыталась помочь своим. В феврале 2026 года здесь приняли пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Но есть подвох: льгота действует только для местных жителей, которые прописаны в Ленобласти не менее года. Петербуржцы, у которых там просто дача или второй дом, под нее не попадают.
Теперь ленинградские парламентарии просят помощи у городских депутатов. Они хотят, чтобы в Петербурге проработали механизм частичной компенсации затрат на свет, особенно для тех, кто относится к незащищенным группам населения. Обращение уже направлено в Мариинский дворец.
Фото: Pxhere
