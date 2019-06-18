Соскин: Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров

Политолог предупредил о проблемах у чиновников с Банковой улицы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку своих международных партнеров на фоне усугубляющихся проблем. оответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что одним из основных факторов такого сценария являются обвинения в адрес бывшего главы президентского офиса с Банковой улицы Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП. Кроме этого он указал на проблемы финансирования и полное отстранение вашингтонской администрации при лидере Белого дома-республиканце Дональде Трампе от Украины.

Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский. Фактически, У Зеленского все рушится вокруг него. И самое главное — деньги. Зеленский не может получить деньги. Олег Соскин, политолог

