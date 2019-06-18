Опасения вокруг умных колонок: как защититься от киберугроз

Квартиры всё чаще оснащаются технологиями "умного дома", где голосовые помощники управляют освещением, камеры следят за безопасностью детей и животных, а датчики предотвращают протечки воды. Однако растущая популярность таких систем вызывает серьёзные опасения по поводу приватности и кибербезопасности, пишет spb.aif.ru.

По данным опросов, более 70% россиян уже используют элементы домашней автоматизации – от видеонаблюдения до климат-контроля. Хотя для многих это является источником удобства, для других технологии становятся причиной тревоги из-за потенциальных рисков утечки данных.

Петербурженка Полина Савчук делится своим опытом: изначально она воспринимала умные устройства как удобное решение для семьи с ребёнком, однако со временем у неё возникли опасения по поводу безопасности своих данных и возможности доступа посторонних к её устройствам.

Эксперты подтверждают, что подобные страхи не безосновательны. Управление по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти зафиксировало рост интереса злоумышленников к умным колонкам и голосовым ассистентам как к инструментам скрытого наблюдения.

Специалист по кибербезопасности Владимир Дащенко предупреждает, что взломы умных устройств происходят довольно часто. Злоумышленники могут получить доступ к видеокамерам и другим гаджетам через слабые пароли или уязвимости в программном обеспечении. Это может привести к утечке личной информации, включая привычки жильцов и время их отсутствия дома.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют использовать раздельные сети для умных устройств, регулярно обновлять прошивки, менять стандартные пароли на надёжные и отключать микрофоны и камеры, когда они не используются.

Несмотря на существующие угрозы, специалисты подчеркивают, что умные технологии способны повысить безопасность жилья. Например, датчики дыма и протечек могут предотвратить аварии, а системы контроля доступа защищают жильё от несанкционированного проникновения.

В Петербурге элементы автоматизации становятся стандартом для новых жилых комплексов, но массовый сегмент остаётся наиболее уязвимым из-за зависимости недорогих устройств от облачных сервисов. Кроме того, чрезмерная автоматизация может привести к формированию цифровой зависимости, что, по мнению психолога Ксении Шубиной, повышает тревожность и снижает уверенность в собственных действиях.

