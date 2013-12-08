В День города на фасадах зданий в Петербурге покажут световые проекции картин авангардистов

В День города, 27 мая, фасады зданий в Северной столице превратятся в холсты для картин художников-авангардистов. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), инициатива художественного оформления принадлежит Государственному музею истории Санкт-Петербурга.

Экспозиция будет включать 14 живописных и графических работ, представляющих различные направления авангардного искусства второй половины XX века. Эти полотна являются частью выставки "Город и художник. Территория свободы", которая открылась в Петропавловской крепости к юбилею города.

Световые проекции можно будет увидеть в семи районах (Пушкинский, Московский, АдмиралтейскийЮ Центральный, Петроградский, Василеостровский, Петродворцовый).

Инсталляции будут включаться каждый вечер вместе с городским освещением и останутся доступными для просмотра до 4 июня. Увидеть картины на зданиях можно по следующим адресам:

8-я линия В.О., д. 85А; Большой проспект, д. 70;

Московский проспект, д. 91;

Шпалерная улица, д. 44;

Каменноостровский проспект, д. 26-28;

Кондратьевский проспект, д. 14;

Новгородский пр., д. 1;

ул. Федюнинского, д. 16;

Набережная Обводного канала, д. 89.

