Роды в машине и синдром “разбитого сердца”: петербургский врач скорой помощи рассказала о своей работе

Сегодня в России отмечается День сотрудника скорой помощи.

Герои, которые не ждут аплодисментов, но заслуживают их каждый день. Сегодня, 28 апреля, врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые две круглосуточные станции "неотложки". В их в состав входили конные кареты, которые были оснащены носилками, перевязочными материалами и аптечкой.

Интересно, что тогда вызовы обрабатывали... полицейские. Они должны были принять сигнал и направить бригаду к месту происшествия. Сегодня эта система превратилась в точнейший механизм, где решение о спасении жизни принимается за секунды. Главные инструменты работников "скорой" – не только чемодан с лекарствами, но и стальные нервы, мгновенная реакция и умение сохранять спокойствие.

В этот день по всей России проводят конкурсы мастерства, где медики соревнуются в умении останавливать кровотечения за 30 секунд или ставить капельницу в трясущейся кабине. А вечером 28 апреля некоторые станции на минуту включают проблесковые маячки без сирены – как тихое "спасибо" тем, кто первыми врываются в чужую боль, слезы, хаос и превращают их в порядок, ритм и надежду.

Журналист Piter.tv Мария Гончарова поговорила с врачом "неотложки" Еленой Ходыревой из Северной столицы. Начали общение, как полагается в работе сотрудника "скорой", с оперативного блиц-опроса.

Если бы не работа в "скорой", то какая?

– Что-то динамичное с пользой для общества.

Вы "жаворонок" или "сова"?

– Точно "сова".

Какая фраза раздражает больше всего?

– "Наденьте бахилы, пожалуйста".

Закончите фразу: "Если хочешь рассмешить меня в перерыве между вызовами, расскажи про…"

– Про уход домой вовремя.

Любимая вещь в комплектации бригады?

– Вакуумный матрас – позволяет максимально правильно и бережно транспортировать самые сложные травмы.

Какую фразу или слово произносите за день чаще всего?

– "Здравствуйте! Что Вас беспокоит?"

Какую песню вы бы включили для утренних сборов?

– "Скорая" Александра Розенбаума.

Подходящий отдых: полежать на пляже или отправиться в горы в палаткой?

– Конечно, горы!



Елена, вы работали раньше в кардиологическом отделении, почему решили перейти в сложнейшую по нагрузке "неотложку"?

– У меня, можно сказать, все было решено, медицинская семейная "династия": папа – врач, дедушка работал доктором, я росла в среде, где было принято помогать людям. Но попала в "неотложку" не сразу, мой путь начался в относительно спокойном кардиологическом отделении. Когда оказалась на первой смене в 2014 году в качестве врача скорой помощи, я поняла: "Это оно!", – профессия попала мне в самое сердце.

Можете вспомнить свой самый первый вызов в статусе врача "скорой": что вас тогда поразило больше всего?

– Да, хорошо его помню: спасали пациента с острым инфарктом миокарда, у него был нетипичный болевой синдром. Что удивило: в отличие от больниц, сотрудник скорой не оснащен исследованиями, лабораториями, рентгеном, у меня есть только глаза, руки и ум, принимать нужные и верные решения нужно быстро, от этого зависит жизнь человека.

Что в вашей работе самое изматывающее физически, а что – морально?

– Не открою секрет, что работа физически сложная, в течение всей смены ты все время бежишь и торопишься. График у бригады – сутки, как у Розенбаума: "Девять-девять, восемь-восемь, снисхождения не просим". Но самое трудное даже не количество рабочих часов, а когда не удается помочь пациенту, это, пожалуй, морально вынести сложнее всего.

Случалось ли вам оказывать помощь близким или коллегам в нерабочей обстановке?

– Никогда не знаешь, какие неожиданности тебе преподнесет каждый день. Был случай, когда мы с напарником, фельдшером, отработали смену и в конце у него произошел геморрагический инсульт. Это тяжелое острое нарушение кровообращения мозга, которое характеризуется внезапным развитием и высокой смертностью. Нужно было действовать "холодной" головой, быстро и четко, не растеряться в такой ситуации нелегко. К счастью, его удалось спасти и впоследствии реабилитировать.

Сложились ли у вас за годы работы какие-то свои, личные приемы для нахождения контакта с пациентом?

– Да, я их очень внимательно слушаю. Всем приятно, когда их по-настоящему слышат. Более опытные коллеги говорят, что в словах пациента содержится 80% диагноза. Эта сложная задача решается, если брать во внимание все детали, которые озвучиваются.

Есть ли вызов, который вы никогда не забудете?

– Роды в машине. У мамочки был на подходе третий малыш, мы не успели доехать в родильный дом. С нами был очень опытный фельдшер, приняли роды без какой-либо посторонней помощи прямо в служебном автомобиле. Это было максимально трогательно. Потом ездили навещать эту девушку, у них все сложилось замечательно.

Какая категория пациентов дается вам тяжелее всего психологически и почему?

– Психологически самые сложные пациенты – онкологические. И те, которые выписаны домой на, так скажем, паллиативное лечение. Паллиативные больные – это люди с неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, деменция. Безнадегу в глазах видеть до сих пор сложно. Не важно, сколько лет ты в профессии, взять и просто выключить сочувствие невозможно.

Сложно ли переключаться после смены, где видели боль и потери, на домашний уют, что помогает ставить ментальный блок?

– После тяжелых смен порой хочется сбежать, но я понимаю, что в другом месте мне было бы слишком спокойно, скучно и пусто. Когда работа "по душе", вписать иную деятельность в картину мира почти невозможно. Перезагружаться "до заводских настроек" помогают книги, тренажерный зал, друзья и активный отдых. Также периодически работаю волонтером в доме "Малютки". Там тоже своя непередаваемая атмосфера.

Расскажите немного о профессиональных терминах. Например, мне известно понятие "золотой час", критически важном промежутке времени сразу после травмы, инфаркта или инсульта, когда оказание помощи обеспечивает наивысшие шансы на выживание. Раскроете немного глоссарий сотрудника "скорой"?

– Из интересных терминов – синдром "разбитого сердца". Это временное, острое нарушение работы сердечной мышцы, которые вызвано сильным эмоциональным стрессом из-за горя или разлуки. Симптомы имитируют инфаркт: резкая боль в груди и одышка. Но затем все стабилизируется без последствий.

Что журналисты и друзья никогда не спрашивали у вас, но вы бы хотели сказать людям?

– Хочется, чтобы люди ценили жизнь и помнили, что она очень хрупка.

Материал подготовила Мария Гончарова для Piter.tv

Фото: Елена Ходырева