В Петербурге на станции Обухово задержали подростков зацеперов 12 и 13 лет

Школьники ехали снаружи между вагонами скоростной электрички ради "острых ощущений". С ними провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

На железнодорожной станции "Обухово" сотрудники транспортной полиции задержали двух подростков 12 и 13 лет, занимавшихся зацепингом. Об этом 21 мая сообщили в управлении транспортной полиции России по Северо-Западному федеральному округу.

Школьники ехали снаружи между вагонами скоростной электрички. В беседе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних подростки рассказали, что отправились со станции Навалочная ради "острых ощущений".

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу. В отношении их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 2 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до пяти суток.

