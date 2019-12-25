Порядка 20 человек, оформлявших на себя банковские карты для третьих лиц, задержаны в Петербурге

Петербургская полиция вышла на охоту за любителями "легких денег". Для 20 местных жителей подработка закончилась уголовными делами по ч. 3 ст. 187 УК РФ, рассказали в МВД России.

Среди фигурантов оказались студенты и молодые люди 20-25 лет, а также взрослые граждане 45-52 лет. Они оформляли на себя банковские карты, затем за небольшое вознаграждение передавали доступ к ним третьим лицам. Такие карты нередко используются в мошеннических схемах, незаконном обороте наркотиков, обналичивании средств и легализации преступных доходов. Теперь петербуржцам грозят штрафы до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Полиция напоминает: передавая свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банку посторонним, человек становится частью преступной цепочки и рискует оказаться полноценным соучастником уголовного преступления. Пресс-служба МВД России

