Мошенники начали создавать фейковые сайты лагерей и турфирм

В преддверии летнего сезона мошенники создают фейковые сайты лагерей и туристических фирм. Аферисты предлагают "горячие скидки" и говорят, что "осталось мало мест", сообщили 20 мая в МВД России.

Не переводите средства до проверки через официальные телефоны и сайты, иначе вы рискуете потерять их.

Позвоните на официальный номер лагеря или оператора и уточните бронирование. Требуйте договор и чек, платите картой с возможностью спора. Сохраняйте переписку и скриншоты при сомнениях, сообщите в банк и полицию. Не платите по ссылкам из социальных сетей без проверки. Пресс-служба МВД

