Мошенники начали создавать фейковые сайты лагерей и турфирм
Мошенники начали создавать фейковые сайты лагерей и турфирм

Не переводите средства до проверки через официальные телефоны и сайты.

В преддверии летнего сезона мошенники создают фейковые сайты лагерей и туристических фирм. Аферисты предлагают "горячие скидки" и говорят, что "осталось мало мест", сообщили 20 мая в МВД России.

Не переводите средства до проверки через официальные телефоны и сайты, иначе вы рискуете потерять их. 

Позвоните на официальный номер лагеря или оператора и уточните бронирование. Требуйте договор и чек, платите картой с возможностью спора. Сохраняйте переписку и скриншоты при сомнениях, сообщите в банк и полицию. Не платите по ссылкам из социальных сетей без проверки. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники придумали новую схему для похищения аккаунтов в Telegram. 

Фото: Piter.TV 

